из 100 кг пшеницы получают 80 кг муки,2 кг манной крупы и отрубей. Сколько муки,крупы и отрубей получится из 250 кг пшеницы?
Математика
из 100 кг пшеницы получают 80 кг муки,2 кг манной крупы и отрубей. Сколько муки,крупы и отрубей получится из 250 кг пшеницы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-80-2=18(кг)отрубей из100кг пшеницы 250:100=2,5раза 80*2,5=200(кг) муки 2*2,5=5(кг) крупы 18*2,5=45(кг) отрубей
Гость:
100-80-2=18(кг) отрубей из 100кг пшеницы из 100 кг пшеницы получается 80кг муки ; значит из 50кг пшеницы 80:2=40кг муки , 2:2= 1кг манной крупы, 18:2=9(кг0 отрубей Из 250кг пшеницы получится 80+80+40=200(кг) муки 2+2+1=5(кг) манной крупы 18+18+9=45(кг) отрубей
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