из 100 кг пшеницы получают 80 кг муки,2 кг манной крупы и отрубей. Сколько муки,крупы и отрубей получится из 250 кг пшеницы?

Математика

из 100 кг пшеницы получают 80 кг муки,2 кг манной крупы и отрубей. Сколько муки,крупы и отрубей получится из 250 кг пшеницы?

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