Массовая доля углерода составляет 88.9%, плотность этого вещества составляет 2,41 г/л . Определить молекулярную формулу вещества. Постройте 3 изомера этого состава и назовите их.
Химия
Массовая доля углерода составляет 88.9%, плотность этого вещества составляет 2,41 г/л . Определить молекулярную формулу вещества. Постройте 3 изомера этого состава и назовите их.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
молярная масса вещ-ва=2,41Х22,4=54г/моль; след.,масса 1 моль =54гр. ;пусть формулаСхНу,тогда Х=(0,889Х54):12=4моль;масса (С)=4Х12=48гр.масса (Н)=54-48=6гр.;n(H)=6моль Х:У =4:6 Ответ: С4Н6-это бутин .
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