Массовая доля углерода составляет 88.9%, плотность этого вещества составляет 2,41 г/л . Определить молекулярную формулу вещества. Постройте 3 изомера этого состава и назовите их.

Химия

Массовая доля углерода составляет 88.9%, плотность этого вещества составляет 2,41 г/л . Определить молекулярную формулу вещества. Постройте 3 изомера этого состава и назовите их.

Автор: Гость