Какое количество теплоты необходимо, чтобы расплавить 10 грамм олова, взятого при температуре 32 градуса цельсия
Физика
Какое количество теплоты необходимо, чтобы расплавить 10 грамм олова, взятого при температуре 32 градуса цельсия
Ответ(ы) на вопрос:
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Дано: m=10г=0,01кг t=32°C t₀=231,9°С λ=60700Дж/кг с=250Дж/кг*°С Найти: Q-? Решение: Q₁=cmΔt - теплота, необходимая для нагревания олова, до t плавления Q₁=cm(231,9-32)=250*0,01*199,9=499,75Дж Q₂=λm - теплота, необходимая для плавления олова Q₂=60700*0,01=607Дж Q=Q₁+Q₂ Q=499,75+607=1106,75Дж Ответ: Q=1106,75Дж
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