Какое количество теплоты необходимо, чтобы расплавить 10 грамм олова, взятого при температуре 32 градуса цельсия

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Дано: m=10г=0,01кг t=32°C t₀=231,9°С λ=60700Дж/кг с=250Дж/кг*°С Найти: Q-? Решение: Q₁=cmΔt - теплота, необходимая для нагревания олова, до t плавления Q₁=cm(231,9-32)=250*0,01*199,9=499,75Дж Q₂=λm - теплота, необходимая для плавления олова Q₂=60700*0,01=607Дж Q=Q₁+Q₂ Q=499,75+607=1106,75Дж Ответ: Q=1106,75Дж