ПРИДУМАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СО СЛОВОМ КАЛАМБУР
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ПРИДУМАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СО СЛОВОМ КАЛАМБУР
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
он расказал нам такой каламбур,что мы долго смеялись!
Гость:
После встречи с друзьями,в голове такой каламбур!
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