за 7 дней хозяйка потратила 14 кг картошки .на сколько дней хватит 18 кг к.  если дневная норма потрат  увеличится на 1 кг.

Математика
за 7 дней хозяйка потратила 14 кг картошки .на сколько дней хватит 18 кг к.  если дневная норма потрат  увеличится на 1 кг.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14:7=2(кг)-в день картошки тратит 2)2+1=3(кг) 3)18:3=6(кг) Ответ:6 дней хватит 18 кг картошки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Определить возможные пути повышения плодородия почв. 
Ответить
Алгебра
произведение двух последовательных чисел, квадратных 3, на 18 больше учетверенного большего из этих чисел . найдите эти числа
Ответить
Химия
какой объем этилена можно получить из 4,6 г этанола, если выход этилена составляет 90% от теоретически возможного
Ответить
Математика
В МАГАЗИН ПРИВЕЗЛИ 960 КГ ОВОЩЕЙ.ЧЕТВЕРТЬ ЭТОГО КОЛИЧЕСВА СОСТАВЛЯЛА МОРКОВЬ,СЕМЬ ПЯТНАДЦАТЫХ-КАКТОФЕЬ,ОСТАЛЬНОЕ КАПУСТА.СКОЛЬКО В МАГАЗИН ПРИВЕЗЛИ...
Ответить
Математика
между некоторыми цифрами 1 2 3 4 5,не перестовляя их,поставь знаки действий и,если нужно,скобки так,чтобы значение выражения стало равно:1)47 2)80
Ответить