за 7 дней хозяйка потратила 14 кг картошки .на сколько дней хватит 18 кг к. если дневная норма потрат увеличится на 1 кг.

Математика

за 7 дней хозяйка потратила 14 кг картошки .на сколько дней хватит 18 кг к. если дневная норма потрат увеличится на 1 кг.

Автор: Гость