за 7 дней хозяйка потратила 14 кг картошки .на сколько дней хватит 18 кг к. если дневная норма потрат увеличится на 1 кг.
Математика
за 7 дней хозяйка потратила 14 кг картошки .на сколько дней хватит 18 кг к. если дневная норма потрат увеличится на 1 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14:7=2(кг)-в день картошки тратит 2)2+1=3(кг) 3)18:3=6(кг) Ответ:6 дней хватит 18 кг картошки
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