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произведение двух последовательных чисел, квадратных 3, на 18 больше учетверенного большего из этих чисел . найдите эти числа (может всетаки кратных 3?) а*в=4*в+18 в-а=3 тогда в=3+а а*(3+а)=4*(3+а)+18 а*(3+а)=12+4*а+18 3*а+а^2=4*а+30 3*а+а^2-4*а-30=0 а^2-а-30=0 Решаем при помощи дискриминанта (см. ссылку) и получим: а1=-5; а2=6 принимаем а2=6, т.к. по условию задачи числа кратные 3 тогда в=3+9=9 Проверим: 6*9=4*9+18 54=36+18 54=54 Ответ: числа 6 и 9