какой объем этилена можно получить из 4,6 г этанола, если выход этилена составляет 90% от теоретически возможного
Химия
какой объем этилена можно получить из 4,6 г этанола, если выход этилена составляет 90% от теоретически возможного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Находим m практическую по формуле : w(выхода)=m(практическая)*100%/m(теоритическая) m(практ.)=90%*4,6 г/100%=4,14 г. 2)Составляем уравнение реакции: 4,14 г х л C2H4+H2O=====>C2H5OH M=28г/моль Vm=22,4л/моль m =28г V=22,4л Составляем пропорцию 4,14/28=x/22,4 Выводим что x=4,14*22,4/28= 3.312 л Ответ:3,312 л.
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