между некоторыми цифрами 1 2 3 4 5,не перестовляя их,поставь знаки действий и,если нужно,скобки так,чтобы значение выражения стало равно:1)47 2)80
Математика
между некоторыми цифрами 1 2 3 4 5,не перестовляя их,поставь знаки действий и,если нужно,скобки так,чтобы значение выражения стало равно:1)47 2)80
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12/3х4х5=80 (1+234)/5=47
Гость:
(234+1):5=47 12:3*4*5=80
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