котлован в 10000м.куб. рыли 2 экскаватора:1-20 ч.,другой-15ч.Какова производительность каждого из них,если у первогоона на 80 м.куб/ч больше,чем у второго?помогите! завтра каллоквиум!

Математика

котлован в 10000м.куб. рыли 2 экскаватора:1-20 ч.,другой-15ч.Какова производительность каждого из них,если у первогоона на 80 м.куб/ч больше,чем у второго?помогите! завтра каллоквиум!

Автор: Гость