котлован в 10000м.куб. рыли 2 экскаватора:1-20 ч.,другой-15ч.Какова производительность каждого из них,если у первогоона на 80 м.куб/ч больше,чем у второго?помогите! завтра каллоквиум!
Математика
котлован в 10000м.куб. рыли 2 экскаватора:1-20 ч.,другой-15ч.Какова производительность каждого из них,если у первогоона на 80 м.куб/ч больше,чем у второго?помогите! завтра каллоквиум!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
делаем уравнение х-производительность первого х-80 - производительность второго 20*х+15*(х-80)=10000 20х+15х-1200=10000 35х=11200 х=320 320 м³ за час-производительность первого 320-80=240 м³ за час-производительность второго
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