Уравнять с помощью электронного баланса: KNO3 = KNO2 +O2 MnO2+MnSO4 + SO2 + H2O NaNO2 + KMnO4 + H2SO4 = NaNO3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Химия
Уравнять с помощью электронного баланса: KNO3 = KNO2 +O2 MnO2+MnSO4 + SO2 + H2O NaNO2 + KMnO4 + H2SO4 = NaNO3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)KNO3=KNO2+O2      N^+5  +2e -  N^+3           2 2O^-2  - 4e =O2^0          1 2KNO3=2KNO2+O2 2)MnO2+H2SO4=MnSO4+SO2+H2O+O2 Mn^+4  +2e= Mn^+2       4      1 S^+6    +2e =S^+4            2O^-2  -4e =O2^0           4     1   MnO2+2H2SO4=MnSO4+SO2+2H2O+O2 3)NaNO2+KMnO4+H2SO4=NaNO3+MnSO4+K2SO4+H2O N^+3 -2e= N^+5              5 ;5NaNO2+2KMnO4+3H2SO4=5NaNO3+2MnSO4+K2SO4+3H2O Mn^+7  +5e= Mn^+2        2
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