З якоi частини горiха добувають кокосову олiю? А)З м якотi Б)зi шкарлупи В)iз волокна

Қазақ тiлi
З якоi частини горiха добувають кокосову олiю? А)З м якотi Б)зi шкарлупи В)iз волокна
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кокосову олію добувають з м*якоті
Гость:
 А з мякоті кокосову олію
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
24л фарби розлили у 8 однакових банок.Місткість бака на 6 л більша ніж місткість банки.Скільки потрібно таких баків,щоб розлити 36 л 
Ответить
Алгебра
Решите задачу, составив ее математическую модель.Сережа вычислил степень числа 2 с показателем m, где m - нечетное число. Его брат возвел число, по...
Ответить
Математика
Найди площадь круга,радиус которого равен 6 м.Число П округли до десятых!
Ответить
Математика
Составте уравнение к задаче.Для зимнего сада купили 6 одинаковых орхидей и один розовый куст за 175 рублей ,Сколько стоила одна орхидея ,если вся п...
Ответить
Химия
Плотность паров вещества составляет 3,482 г/л. При его сжигании выделилось 11,2 л углекислого газа и 0,25 моль воды. Определить молекулярную формул...
Ответить