З якоi частини горiха добувають кокосову олiю? А)З м якотi Б)зi шкарлупи В)iз волокна
Қазақ тiлi
З якоi частини горiха добувають кокосову олiю? А)З м якотi Б)зi шкарлупи В)iз волокна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кокосову олію добувають з м*якоті
Гость:
А з мякоті кокосову олію
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