Составте уравнение к задаче.Для зимнего сада купили 6 одинаковых орхидей и один розовый куст за 175 рублей ,Сколько стоила одна орхидея ,если вся покупка стоила 1 711 рублей?

Математика

Составте уравнение к задаче.Для зимнего сада купили 6 одинаковых орхидей и один розовый куст за 175 рублей ,Сколько стоила одна орхидея ,если вся покупка стоила 1 711 рублей?

Автор: Гость