Составте уравнение к задаче.Для зимнего сада купили 6 одинаковых орхидей и один розовый куст за 175 рублей ,Сколько стоила одна орхидея ,если вся покупка стоила 1 711 рублей?
Математика
Составте уравнение к задаче.Для зимнего сада купили 6 одинаковых орхидей и один розовый куст за 175 рублей ,Сколько стоила одна орхидея ,если вся покупка стоила 1 711 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 орхидея стоит х рублей, тогда 6 стоили 6х, из условия следует 6х+175=1711 6х=1536 х=1536/6 х=256 рублей 1 куст орхидеи
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