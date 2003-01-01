как измениться скорость реакции пр повышении температуры с 10 до 40 градусов.Температурный коэффициент реакции равен 3

Химия

как измениться скорость реакции пр повышении температуры с 10 до 40 градусов.Температурный коэффициент реакции равен 3

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