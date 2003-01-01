как измениться скорость реакции пр повышении температуры с 10 до 40 градусов.Температурный коэффициент реакции равен 3

Химия
как измениться скорость реакции пр повышении температуры с 10 до 40 градусов.Температурный коэффициент реакции равен 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V2:V1=Y^(40-10):10   V2:V1=Y^3; V2:V1=3^3 V2:V1=27                   ответ:увеличится в 27 раз.
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