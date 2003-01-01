позначити корiнь ,суфiкс i закiнчення у словах молодiсть,старicть,швидкicть
Қазақ тiлi
позначити корiнь ,суфiкс i закiнчення у словах молодiсть,старicть,швидкicть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
молодість: корінь: молод ,суфікс :ість,закінчення нульове старість:корінь: стар,суфікс :ість ,закінчення нульове швидкість:корінь::швид,суфікс:кість,закінчення нульове об'яснення:добираєш спільнокореневе слово
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