срочно, пожалуйста помогите написать твiр на тему: що було б , якби всi украiнцi були як одна сiм'я!!!!!!!!!!!!!!!!

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Як часто ми питаємо самих себе: а що таке сім‘я? Я особисто вважаю, що сім‘я – це люди… Це щирість, відвертість,повага, доброта, чуйність один до одного; це підтримка у важку хвилину, це радість нових досягнень та гордість за свій народ. Тож чому би нам, українцям, не стати однією великою родиною, однією дружньою сім‘єю? Хіба для цього потрібно дуже багато? Треба хоча б трішки піклуватися один про одного, допомагати у скрутну хвилину: не відвертатися від немічних, дати надію хворим, простягнути руку помочі знедоленим, не бути байдужим до оточуючих, уміти прощати і співчувати – тому що підтримка та взаємодопомога об‘єднують людей. Треба із гордістю розмовляти рідною мовою, ніколи не цуратися рідного слова – тому що саме мова єднає мільйони людей, допомагає краще зрозуміти один одного. А головне – віддано любити свою Батьківщину, любити такою, яка вона є; любити щиро, ніжно,як мати любить своє дитя. Активно приймати участь у житті свого народу, прагнути нових досягнень та впевнено долати труднощі. Лише тоді можна буде із гордістю сказати: «Я,українець, - частинка своєї великої та дружньої української сім ї!»