срочно, пожалуйста помогите написать твiр на тему: що було б , якби всi украiнцi були як одна сiм'я!!!!!!!!!!!!!!!!
Қазақ тiлi
срочно, пожалуйста помогите написать твiр на тему: що було б , якби всi украiнцi були як одна сiм'я!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Як часто ми питаємо самих себе: а що таке сім‘я? Я особисто вважаю, що сім‘я – це люди… Це щирість, відвертість,повага, доброта, чуйність один до одного; це підтримка у важку хвилину, це радість нових досягнень та гордість за свій народ. Тож чому би нам, українцям, не стати однією великою родиною, однією дружньою сім‘єю? Хіба для цього потрібно дуже багато? Треба хоча б трішки піклуватися один про одного, допомагати у скрутну хвилину: не відвертатися від немічних, дати надію хворим, простягнути руку помочі знедоленим, не бути байдужим до оточуючих, уміти прощати і співчувати – тому що підтримка та взаємодопомога об‘єднують людей. Треба із гордістю розмовляти рідною мовою, ніколи не цуратися рідного слова – тому що саме мова єднає мільйони людей, допомагає краще зрозуміти один одного. А головне – віддано любити свою Батьківщину, любити такою, яка вона є; любити щиро, ніжно,як мати любить своє дитя. Активно приймати участь у житті свого народу, прагнути нових досягнень та впевнено долати труднощі. Лише тоді можна буде із гордістю сказати: «Я,українець, - частинка своєї великої та дружньої української сім ї!»
Гость:
Україна - наша велика родина! Якби ж ця фраза жила в душі кожного нашого співвітчизника! При такому розумінні ми б мали міцну, сильну державу. Адже сім"я - це коли один за одного! Сім"я - це тепло і довіра, затишок, мир, спокій і упевненість в тому, що ти не один! Віра в те,що якщо ті десь оступився, то рідна людина завжди протягне тобі руку допомоги. Якби всі люди нашого народу завжди були підтримкою один для одного, то ми б мали велику і міцну державу! Є велика надія, що завдяки великій любові до держави і до всього українського народу мі зможемо гордо говорити, що мі діти великої України - єдиної і міцної родини!!!
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