дано 10% расвор серной кислоты массой 500 грамм. В раствор добавили 0,5 литров воды . Какова концентрация полученного разбавленного раствора

Гость: Гость:

При добавлении воды изменилось не кол-во вещества,а кол-во раствора,т.е. кол-во вещества осталось тем же. Значит для начала найдём сколько вещества у нас было и есть.Формула: w=m(в-ва)*100%/m(р-ра) m(в-ва)=w*m(р-ра)/100% =10% * 500г/100%=50 г Теперь рассчитаем массу нового раствора,т.е. 500 г изначального р-ра+ 0,5 л(или 500 г) воды=1000 г Снова применяем формулу w=m(в-ва)*100%/m(р-ра) w=50г*100%/1000г=5%. Ответ:5%