Какие окончания П.п у существительных тополь и моль? Обведи правильную букву и кратко обьясни. А) У этих слов одинаковые окончания , т.к._______________________ Б) У этих слов разные окончания- и ,т.к._____________________
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Какие окончания П.п у существительных тополь и моль? Обведи правильную букву и кратко обьясни. А) У этих слов одинаковые окончания , т.к._______________________ Б) У этих слов разные окончания- и ,т.к._____________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие окончания в Предложном падеже у существительных тополь и моль? Обведи правильную букву и кратко обьясни. Тополь - (говорить) о чём? о топол(е) (м.р., 2-е скл) Моль - (говорить) о чём? о мол(и) (ж.р., 3-е скл) В скобках вспомогательные слова Б) У этих слов разные окончания,т.к. слово тополь (он - мужского рода), а слово моль (она - женского рода)
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