Какие окончания П.п у существительных тополь и моль? Обведи правильную букву и кратко обьясни. А) У этих слов одинаковые окончания , т.к._______________________ Б) У этих слов разные окончания-  и  ,т.к._____________________

Русский язык
Какие окончания П.п у существительных тополь и моль? Обведи правильную букву и кратко обьясни. А) У этих слов одинаковые окончания , т.к._______________________ Б) У этих слов разные окончания-  и  ,т.к._____________________
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие окончания в Предложном падеже у существительных тополь и моль? Обведи правильную букву и кратко обьясни.   Тополь - (говорить) о чём? о топол(е) (м.р., 2-е скл) Моль - (говорить) о чём? о мол(и) (ж.р., 3-е скл)   В скобках вспомогательные слова   Б) У этих слов разные окончания,т.к. слово тополь (он - мужского рода), а слово моль (она - женского рода)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
наблюдатель стоит на растоянии 200м от выокой горыю через какой промежуток времени он услышит эхо произнесенного слова? скорость звука 340м/сю
Ответить
Математика
С двух населенных пунктов, расстояние между которыми 42 км, выехали одновременно навстречу друг другу два автомобиля. Первый ехал со скоростью 9 км...
Ответить
Алгебра
мальчик в минуту делает 100 шагов длина его 60 см какое расстояние от дома до школы если мальчик преодолевает его за 40 минут
Ответить
Химия
Составьте уравнение реакции аммиака а) с сольной кислотой б) с азотистой кислотой.
Ответить
Химия
При взаимодействии раствора серной кислоты массой 16г с избытком раствора хлорида бария выделяется осадок массой 5,7г. Определите массовую долю сер...
Ответить