мальчик в минуту делает 100 шагов длина его 60 см какое расстояние от дома до школы если мальчик преодолевает его за 40 минут
Алгебра
мальчик в минуту делает 100 шагов длина его 60 см какое расстояние от дома до школы если мальчик преодолевает его за 40 минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100 * 60 = 6000(см) = 60 (м) мальчик преодолевает от за 1 минуту 2) 60 * 40 = 2400(м) Ответ: 2400 м
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