мальчик в минуту делает 100 шагов длина его 60 см какое расстояние от дома до школы если мальчик преодолевает его за 40 минут

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мальчик в минуту делает 100 шагов длина его 60 см какое расстояние от дома до школы если мальчик преодолевает его за 40 минут

Автор: Гость