мальчик в минуту делает 100 шагов длина его 60 см какое расстояние от дома до школы если мальчик преодолевает его за 40 минут

Алгебра
мальчик в минуту делает 100 шагов длина его 60 см какое расстояние от дома до школы если мальчик преодолевает его за 40 минут
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100 * 60 = 6000(см) = 60 (м) мальчик преодолевает от за 1 минуту  2) 60 * 40 = 2400(м)  Ответ: 2400 м 
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