При взаимодействии раствора серной кислоты массой 16г с избытком раствора хлорида бария выделяется осадок массой 5,7г. Определите массовую долю серной кислоты в исходном растворе.

Гость: Гость:

У меня есть одна догадка,надеюсь она правильная. 1)Предположим мы не знаем сколько там у нас серной кислоты.Составляем уравнение реакции. х г 5,7 г H2SO4 + BaCl2===========>BaSO4(стрелка вниз) + 2HCl M=98г/моль 233г/моль m=98 г 233 г Составляем пропорцию x/98=5,7/233 Из пропорции находим x=5,7*98/233=2,4 г (примерно) 2)Узнаем массовую долю кислоты по формуле w=m(в-ва)*100%/m(р-ра) w=2,4*100%/16=15% Ответ:15%. P.S.Надеюсь правильно.