При взаимодействии раствора серной кислоты массой 16г с избытком раствора хлорида бария выделяется осадок массой 5,7г. Определите массовую долю серной кислоты в исходном растворе.
Химия
При взаимодействии раствора серной кислоты массой 16г с избытком раствора хлорида бария выделяется осадок массой 5,7г. Определите массовую долю серной кислоты в исходном растворе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть одна догадка,надеюсь она правильная. 1)Предположим мы не знаем сколько там у нас серной кислоты.Составляем уравнение реакции. х г 5,7 г H2SO4 + BaCl2===========>BaSO4(стрелка вниз) + 2HCl M=98г/моль 233г/моль m=98 г 233 г Составляем пропорцию x/98=5,7/233 Из пропорции находим x=5,7*98/233=2,4 г (примерно) 2)Узнаем массовую долю кислоты по формуле w=m(в-ва)*100%/m(р-ра) w=2,4*100%/16=15% Ответ:15%. P.S.Надеюсь правильно.
Гость:
BaCl2+H2SO4=BaSO4+2HCl находим химическое количество BaSO4 n=m/M n(BaSO4)= 5,7г/233г/моль = 0,025 моль по уравнению реакции n(H2SO4)=n(BaSO4) = 0.025 моль m прореаг(H2SO4)= 0,025 моль * 98 г/моль= 2,45 г w= m прореаг(H2SO4)/m раствора (H2SO4) = 2,45/16=0,153( 15,3 %)
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