чему равна площадь прямоугольника,e которого ширина 6 см,а длина в два раза больше ширины?чему равен периметр прямоугольника?

Математика

чему равна площадь прямоугольника,e которого ширина 6 см,а длина в два раза больше ширины?чему равен периметр прямоугольника?

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