чему равна площадь прямоугольника,e которого ширина 6 см,а длина в два раза больше ширины?чему равен периметр прямоугольника?

Математика
чему равна площадь прямоугольника,e которого ширина 6 см,а длина в два раза больше ширины?чему равен периметр прямоугольника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*2=12см -длина 12*6=72см кв-площадь прямоугольника 
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