чему равна площадь прямоугольника,e которого ширина 6 см,а длина в два раза больше ширины?чему равен периметр прямоугольника?
Математика
чему равна площадь прямоугольника,e которого ширина 6 см,а длина в два раза больше ширины?чему равен периметр прямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*2=12см -длина 12*6=72см кв-площадь прямоугольника
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