Потребление кислорода в спокойном состоянии составляет у человека 2,5 литра в 1 минуту. Во время подъема груза в 20 килограммов на гору оно составляет 4, 3 литра в 1 минуту. Объясните, как достигается при активной мышечной рабо...

Биология

Потребление кислорода в спокойном состоянии составляет у человека 2,5 литра в 1 минуту. Во время подъема груза в 20 килограммов на гору оно составляет 4, 3 литра в 1 минуту. Объясните, как достигается при активной мышечной работе доставка почти удвоенного количества кислорода к работающим органам тела.

Автор: Гость