Потребление кислорода в спокойном состоянии составляет у человека 2,5 литра в 1 минуту. Во время подъема груза в 20 килограммов на гору оно составляет 4, 3 литра в 1 минуту. Объясните, как достигается при активной мышечной рабо...
Биология
Потребление кислорода в спокойном состоянии составляет у человека 2,5 литра в 1 минуту. Во время подъема груза в 20 килограммов на гору оно составляет 4, 3 литра в 1 минуту. Объясните, как достигается при активной мышечной работе доставка почти удвоенного количества кислорода к работающим органам тела.
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Гость:
За счёт усиленной работы сердца,учащения дыхания
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