Составьте предложения с словосочетаниями организованные действия
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Составьте предложения с словосочетаниями организованные действия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благодаря организованным действиям по охране общественного порядка, не было допущено случаев мародерства.
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