написати твір *типовий Британський будинок* приблизно 6-7 речень. як можна швидше
Английский язык
написати твір *типовий Британський будинок* приблизно 6-7 речень. як можна швидше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
The typical British house looks like a wooden fence around flowerbeds. The house looks very вeautiful.They are brick and wood. On the porch, especially wood.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С аэропорта вылетел верталет со скоростью 210 км/ч через 2 часа вылетел самолет,которой через 3 часа после своего вылета перегнал вертолет на 840 к...
Математика
В цветочный магазин привезли цветы.Надя может составить из них букеты за 40 мин, а Валя-за 35мин. Они совместно составили букеты за 14мин, затем ос...
Математика