нужно ли ограничивать экономическую свободу?

География
нужно ли ограничивать экономическую свободу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Я считаю, что в некоторых случаях нужно ограничивать экономическую свободу, потому что нельзя допускать неравенства на рынке богатство одних и бедность других, также невозможно создание одной фирмой огромного количества сетей и точек которые к конечном итоге захватят рынок. Также нужно постоянное регулирование рынка. Да, она необходима для обеспечения безопасности общества и каждого его члена....экономическая свобода должна регулироваться государством не в ущерб предпринимательской деятельности через законодательство, цены, господдержку социально значимых для человека отраслей.
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