Гость: Гость:

Утром началась сильная гроза,и лил сильный дождь.Была противная слякоть. Мы не выходили на улицу целое утро!Мы сидели дома и занимальсь своими делами.Но к обеду гроза стихла.Мы пошли всей семьёй в кино.Когда мы пришли домой,мы стали пить горячий чай и смотреть телевизор.Мы пошли спать.К утру опять загрозотала сильная гроза! Я так напугался,что залез под одеяло.И когда гроза закончилось у меня было облегчение. Тебе это надо было?