Утром началась сильная гроза

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Утром началась сильная гроза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утром началась сильная гроза,и лил сильный дождь.Была противная слякоть. Мы не выходили на улицу целое утро!Мы сидели дома и занимальсь своими делами.Но к обеду гроза стихла.Мы пошли всей семьёй в кино.Когда мы пришли домой,мы стали пить горячий чай и смотреть телевизор.Мы пошли спать.К утру опять загрозотала сильная гроза! Я так напугался,что залез под одеяло.И когда гроза закончилось у меня было облегчение.                                     Тебе это надо было?
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