сочинение миниатюра с элементами описания памятника

Гость: Гость:

Однажды на весенние каникулы я поехала к бабушке в город Нягань. Так совпало что мы оказались там 9-ого мая. Все жители этого городка собрались на площади возле памятнгика одного. Памятник выглядел величаво и в тоже время пустовато. Это был огромный столб, сверху которого красовался мраморный всадник на мраморной лошади. Люди стояли я многие плакали по погибшим в бою людям, а я всё не могла отвести взгляд от всадника с лошадью. Иногда у меня создавалось впечатление что он сейчас оживёт и пустится в скач по площади, однако он крепко сидел на своей позиции. Он мне понравился , незнаю чем он меня зацепил но я запомню его на всю жизнь.