Какая из этих двух реакций проходит до конца, и почему? Cu(OH)₂ + 2HCl = CuCl₂ + 2H₂O FeSO₄ + Zn(OH)₂ = ZnSO₄ + Fe(OH)₂↓
Химия
Какая из этих двух реакций проходит до конца, и почему? Cu(OH)₂ + 2HCl = CuCl₂ + 2H₂O FeSO₄ + Zn(OH)₂ = ZnSO₄ + Fe(OH)₂↓
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu(OH)₂ + 2HCl = CuCl₂ + 2H₂O Вторая реакция неосуществима,так как нерастворимые основания с солями не взаимодействуют
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