Катер на подводных крыльях прошел по течению реки за 2ч. такое расстояние, какое он проходит за 2ч. 15 мин. против течения. Скорость течения реки равна 3 км/ч. Найдите собственную скорость катера.

Алгебра

Катер на подводных крыльях прошел по течению реки за 2ч. такое расстояние, какое он проходит за 2ч. 15 мин. против течения. Скорость течения реки равна 3 км/ч. Найдите собственную скорость катера.

Автор: Гость