Катер на подводных крыльях прошел по течению реки за 2ч. такое расстояние, какое он проходит за 2ч. 15 мин. против течения. Скорость течения реки равна 3 км/ч. Найдите собственную скорость катера.
Алгебра
Катер на подводных крыльях прошел по течению реки за 2ч. такое расстояние, какое он проходит за 2ч. 15 мин. против течения. Скорость течения реки равна 3 км/ч. Найдите собственную скорость катера.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
tпротив течения=2ч.15мин=2,25 ч S против теч. =S по теч. 2,25*(Vк-Vреки)=2*(Vк+Vр) 2.25(Vк-3)=2*(Vк+3) 2.25Vк-6.75=2Vк+6 0,25Vк=12.75 Vк=12.75/0.25=51
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