10 предложений из разказа Муму со словом челять

Гость: Гость:

1.Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рожденья. 2.Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских, они его побаивались, а коротких: он считал их за своих. 3.Он еще болтал палкой, как вдруг дверь каморки быстро распахнулась вся челядь тотчас кубарем скатилась с лестницы, Гаврила прежде всех. А больше вроде бы и нет.:)