10 предложений из разказа Муму со словом челять
Литература
10 предложений из разказа Муму со словом челять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рожденья. 2.Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских, они его побаивались, а коротких: он считал их за своих. 3.Он еще болтал палкой, как вдруг дверь каморки быстро распахнулась вся челядь тотчас кубарем скатилась с лестницы, Гаврила прежде всех. А больше вроде бы и нет.:)
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