написать 5 предложений о пользе овоще и фруктов и овреде компьютера и телевизора
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написать 5 предложений о пользе овоще и фруктов и овреде компьютера и телевизора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Овощи помогают для зрения и улучшают работу желудка. А компьютер и телеизор портят зрение и может возникнуть головная боль.Лучше есть фркуты и овощи что бы быть здоровым
Гость:
1)Фрукты и овощи во первых помогают очень организму.2)Полезны для нервной системы.Но я думаю что ты 3 предложения напишешь сама)1)Когда ты смотришь телевизор или компьютер у тебя болят после этого глаза.2) нарушение функционирования некоторых систем организма
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