написать 5 предложений о пользе овоще и фруктов и овреде компьютера и телевизора

Овощи помогают для зрения и улучшают работу желудка. А компьютер и телеизор портят зрение и может возникнуть головная боль.Лучше есть фркуты и овощи что бы быть здоровым

Гость: Гость:

1)Фрукты и овощи во первых помогают очень организму.2)Полезны для нервной системы.Но я думаю что ты 3 предложения напишешь сама)1)Когда ты смотришь телевизор или компьютер у тебя болят после этого глаза.2) нарушение функционирования некоторых систем организма