Сколько всего книг о животных и книг с рассказами в библиотеке,если книг с рассказами 45,книг о животных 38, а книг с рассказами о животных 17?

Гость: Гость:

1 способ. 1) 45-17=28 (кн.) - с другими рассказами 2) 28+38=66 (кн.) Ответ: всего в библиотеке книг о животных и книг с рассказами 66. 2 способ. 1) 38-17=21 (кн.) - о животных, но не рассказы 2) 45+21=66 (кн.) Ответ: всего в библиотеке книг о животных и книг с рассказами 66.