есть кадамба цветок,на один лепесток пчелок пятая часть опустилась. рядом тут же росла вся в цвету сименгда,ина ней третья часть поместилась.разность их ты найди,её трижды сложи и тех пчёл на кутай посади.лишь одна не нашла себ...

Математика

есть кадамба цветок,на один лепесток пчелок пятая часть опустилась. рядом тут же росла вся в цвету сименгда,ина ней третья часть поместилась.разность их ты найди,её трижды сложи и тех пчёл на кутай посади.лишь одна не нашла себе места нигде.всё летала то взад,то вперёд и везде ароматом цветов наслаждалась.назови теперь мне,подсчитавши в уме,сколько пчёлок всего здесь собралось.

Автор: Гость