есть кадамба цветок,на один лепесток пчелок пятая часть опустилась. рядом тут же росла вся в цвету сименгда,ина ней третья часть поместилась.разность их ты найди,её трижды сложи и тех пчёл на кутай посади.лишь одна не нашла себ...
Математика
есть кадамба цветок,на один лепесток пчелок пятая часть опустилась. рядом тут же росла вся в цвету сименгда,ина ней третья часть поместилась.разность их ты найди,её трижды сложи и тех пчёл на кутай посади.лишь одна не нашла себе места нигде.всё летала то взад,то вперёд и везде ароматом цветов наслаждалась.назови теперь мне,подсчитавши в уме,сколько пчёлок всего здесь собралось.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего у нас Х пчёл. В это количество входят: Х/5 - пчёлы на кадамбе; Х/3 - пчёлы на сименгде; 3(Х/3 - Х/5) разность между пчёлами на сименгде и пчёлами на кадамбе, взятая трижды - пчёлы на кутае; и две пчелы шаромыжатся почём зря. То есть: Х = Х/5 + Х/3 + 3(Х/3 - Х/5) + 2 Дальше немного алгебры/арифметики, в итоге получаем: Х = 30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика
Химия
Какое количество вещества сульфата меди(||) образуется, если в реакцию вступило 16,8 г оксида меди(||) с серной кислотой?
Обществознание
ля кого из действующих лиц поэм Гомера и при каких обстоятельствах злоупотребление вином имело роковые и необратимые последствия.