Какое количество вещества сульфата меди(||) образуется, если в реакцию вступило 16,8 г оксида меди(||) с серной кислотой?
Химия
Какое количество вещества сульфата меди(||) образуется, если в реакцию вступило 16,8 г оксида меди(||) с серной кислотой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Напишем уравнение реакции: 16,8 г х г CuO + H2SO4 ======> CuSO4 + H2O M=80г/моль 160г/моль m=80 г 160г Составляем пропорцию 16,8/80=x/160 Следовательно x=16,8*160/80=33,6 г(масса CuSO4) 2)Теперь найдём кол-во вещества по формуле v=m/M v(CuSO4)=33,6/160= 0,21 моль Ответ:v(CuSO4)=0,21 моль.
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