Какое количество вещества сульфата меди(||) образуется, если в реакцию вступило 16,8 г оксида меди(||) с серной кислотой?

Химия
Какое количество вещества сульфата меди(||) образуется, если в реакцию вступило 16,8 г оксида меди(||) с серной кислотой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Напишем уравнение реакции:  16,8 г                          х г CuO +  H2SO4 ======> CuSO4 + H2O M=80г/моль                 160г/моль m=80  г                       160г Составляем пропорцию 16,8/80=x/160 Следовательно x=16,8*160/80=33,6 г(масса CuSO4) 2)Теперь найдём кол-во вещества по формуле v=m/M v(CuSO4)=33,6/160= 0,21 моль Ответ:v(CuSO4)=0,21 моль. 
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