Какое количество вещества сульфата меди(||) образуется, если в реакцию вступило 16,8 г оксида меди(||) с серной кислотой?

Химия

Какое количество вещества сульфата меди(||) образуется, если в реакцию вступило 16,8 г оксида меди(||) с серной кислотой?

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