На каждые 5 молекул кислорода в газовой смеси приходится 1 молекула озона.Рассчитайте массовую долю кислорода в этой газовой смеси!
Химия
На каждые 5 молекул кислорода в газовой смеси приходится 1 молекула озона.Рассчитайте массовую долю кислорода в этой газовой смеси!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как озон и кислород газообразные вещества и в одинаковых условиях,то одним количеством вещества займут объем и будут иметь одинаковое число молекул,то предположим,что у нас 1 моль озона,тогда кислорода в 5 раз больше,т.е. 5 моль. 1.Теперь найдем массы таких количеств веществ соответствующих веществ: 1 моль озона=16*3=48 г; 5 моль кислорода=32*5=160 г. 2. Сложив эти массы,получим массу смеси:m(смеси)=m(O3) + m(O2)=48 + 160=208 г 3. Отнеся массу кислорода к массе всей смеси и будет его массовая доля: w(O2)=m(O2)/m(смеси)=160/208=0,5714 или 57,14%(это ответ)
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