вычислите объем(н.у.),который займут 132 кг оксида углерода(4)вычислите число молекул газа и атомов каждого вида,содержащееся в этом объеме.

Гость: Гость:

1.1 моль углекислого газа - это 44 г,которые займут объем 22,4 л,а 132 г____________________х л, откуда х=22,4*132/44=67,2 л 2. 1 моль - это 44 г,которые содержат 6*10 в 23 степени молекул,а 132 г_________________у молекул,откуда у=132*6*10 в 23 степени/44=18*10 в 23 степени молекул.А так как каждая молекула углекислого газа состоит из одного атома Углерода,значит 18*10 в 23 степени атомов;атомов Кислорода в два раза больше,значит их колиство сотавляет 18*10 в 23 степени*2=36*10 в 23 степени Второй способ через формулу(главное запомнить такое выражение): [latex]n=\frac{m}{M}=\frac{V}{V_m}=\frac{N}{N_a}[/latex] Теперь в зависимости от данных по условиям задачи,оставляете выражение только с теми величинами,которые необходимо.Например, массу необходимо преобразовать в объем,тогда будет такой вид: [latex]\frac{m}{M}=\frac{V}{V_m}[/latex] Из этого выражения нужно выразить объем,которое примет вот такой теперь вид: [latex]V=\frac{m*V_m}{M}=\frac{132*22,4}{44}=67,2 [/latex] А теперь попробуйте,Маша,сами определить через выражение формул количество молекул(ответ в первом способе).Искренне желаю удачи и успехов!