У Иры 126 открыток.Это на 14 открыток меньше,чем у её сестры.Все открытки девочки расклеили в 3 альбома.В первый альбом они поместили 96 открыток, во второй альбом-на 12 открыток меньше, чем в первый , а остальные- в третий аль...

Математика
У Иры 126 открыток.Это на 14 открыток меньше,чем у её сестры.Все открытки девочки расклеили в 3 альбома.В первый альбом они поместили 96 открыток, во второй альбом-на 12 открыток меньше, чем в первый , а остальные- в третий альбом.Сколько открыток они поместили в третий альбом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
126+14=140(от) у сестры   96-12=84(от) поместили во второй альбом (140+126) -(96+84)=86(от) в третьем альбоме
Гость:
120+14=149открыток- у нее у сестры.                                                                          96-12=84открыток-во 2 альбоме.                                                                                140+126=266открыток -у них вместе всего.                                                                96+84=180 открыток у них в 1 и во 2 альбомах всего.                                                  266-180=86 открыток-они поместили в 3 альбом.                                                        Ответ: 86 открыток. 
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