У Иры 126 открыток.Это на 14 открыток меньше,чем у её сестры.Все открытки девочки расклеили в 3 альбома.В первый альбом они поместили 96 открыток, во второй альбом-на 12 открыток меньше, чем в первый , а остальные- в третий аль...

Математика

У Иры 126 открыток.Это на 14 открыток меньше,чем у её сестры.Все открытки девочки расклеили в 3 альбома.В первый альбом они поместили 96 открыток, во второй альбом-на 12 открыток меньше, чем в первый , а остальные- в третий альбом.Сколько открыток они поместили в третий альбом?

Автор: Гость