определите массовую долю примесей в технической сере, если из 100г ее получили 105г сульфида аллюминия

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Есть догадка,но я не совсем уверенна. Допустим что мы не знаем сколько серы требуется для получения сульфида аллюминия. Пишем уравнение: x г 105 г 2Al + 3S==========>Al2S3 M=32г/моль 150г/моль m= 96г 150г Составим пропорцию х/96=105/150 Выводим x=105*96/150= 67,2 Это чистая сера. Чистой серы в технической содержится: 67,2*100%/100 =67,2 % Следовательно w (примесей)=100%-67,2%= 32,8 % Ответ:32,8 %.