правописание безударных окончаний имен существительных 1-го склонения
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правописание безударных окончаний имен существительных 1-го склонения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окончание -Е пишется в существительных 1-го склонения вдательном и предложном падежах и в существительных 2-го склонения впредложном падеже (кроме существительных на -ий,-ие, -ия и -мя). Окончание -И (-Ы) пишется у существительных 1-го склонения вродительном падеже; у существительных 3-го склонения, а также у существительных на -ий, -ие, -ия и -мя в родительном, дательном ипредложном падежах.
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