Написать уравнения реакций ,характеризующих свойства карбоната аммония:взаимодействие с кислотой ,щелочью ,солью и реакцию разложения.Первые три уравнения записать в ионной форме.

Химия

Написать уравнения реакций ,характеризующих свойства карбоната аммония:взаимодействие с кислотой ,щелочью ,солью и реакцию разложения.Первые три уравнения записать в ионной форме.

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