Написать уравнения реакций ,характеризующих свойства карбоната аммония:взаимодействие с кислотой ,щелочью ,солью и реакцию разложения.Первые три уравнения записать в ионной форме.
Химия
Написать уравнения реакций ,характеризующих свойства карбоната аммония:взаимодействие с кислотой ,щелочью ,солью и реакцию разложения.Первые три уравнения записать в ионной форме.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(NH4)2CO3+2HCl=2NH4Cl+H2O+CO2 (NH4)2CO3+2NaOH(k)=Na2CO3 + 2(NH3•H2O) (NH4)2CO3+CaCl2=2NH4Cl+CaCO3 (NH4)2CO3 = CO2 + H2O + 2NH3
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