помагите что обещал лжедмитрий Боярам,Дворянам,казакам,Крестьянам,Горожанам,Римскому папе,Польскому королю,Воеводе Юрию Мнишеку
Обществознание
помагите что обещал лжедмитрий Боярам,Дворянам,казакам,Крестьянам,Горожанам,Римскому папе,Польскому королю,Воеводе Юрию Мнишеку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
боярам обещал что он будет править вместе с боярской думой. дворянам пообещал что избавит их от телесных наказаний. казакам пообещал земли и власть. крестьянам пообещал дать полную свободу. горожанам пообещал облегчить жизнь. римскому папе обещал Русь сделать католической. польскому королю обещал Смоленск и Северную землю. воеводе Юрию Мнишнеку пообещал Псков и миллион золотом.
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