помагите что обещал лжедмитрий Боярам,Дворянам,казакам,Крестьянам,Горожанам,Римскому папе,Польскому королю,Воеводе Юрию Мнишеку

Гость: Гость:

боярам обещал что он будет править вместе с боярской думой. дворянам пообещал что избавит их от телесных наказаний. казакам пообещал земли и власть. крестьянам пообещал дать полную свободу. горожанам пообещал облегчить жизнь. римскому папе обещал Русь сделать католической. польскому королю обещал Смоленск и Северную землю. воеводе Юрию Мнишнеку пообещал Псков и миллион золотом.