в суточную норму корма взрослого голубя входит зерновая смесь, в которой 40% пшеницы,столько же проса и 20% бобовых.Найдите массу зерновой смеси в суточном корме,если она содержит проса на 10г больше ,чем бобовых
Математика
в суточную норму корма взрослого голубя входит зерновая смесь, в которой 40% пшеницы,столько же проса и 20% бобовых.Найдите массу зерновой смеси в суточном корме,если она содержит проса на 10г больше ,чем бобовых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,4х-0,2х=10 0,2х=10 х=50-масса смеси
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