в суточную норму корма взрослого голубя входит зерновая смесь, в которой 40% пшеницы,столько же проса и 20% бобовых.Найдите массу зерновой смеси в суточном корме,если она содержит проса на 10г больше ,чем бобовых

Математика

в суточную норму корма взрослого голубя входит зерновая смесь, в которой 40% пшеницы,столько же проса и 20% бобовых.Найдите массу зерновой смеси в суточном корме,если она содержит проса на 10г больше ,чем бобовых

Автор: Гость