стороны треугольника относятся как 5:11:14.Найти стороны подобного ему треугольника,если его периметр равен 120 см

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У подобного треугольника стороны пропорциональны, поэтому относятся тоже как 5:11:14, тогда пусть 1-х, тогда поскольку периметр треугольника равен 120 см, то составим уравнение: 5х+11х+14х=120см 30х=120см х=120:30 х=4(см), тогда 1-ая сторона- 5х=5*4=20см 2-ая сторона- 11х=11*4=44см 3-я сторона- 14х=14*4=56см