Кислород какого объёма (н.у) необходим для полного сжигания смеси метана и водорода массой 10 грамм,в которой массовая доля метана составляет 60% ?

Гость: Гость:

1)Так как массовая доля метана составляет 60 %(т.е. масса=6 г,думаю это легко посчитать),значит массовая доля водорода составляет 40 %(т.е. масса=4 г) ДЛя начала узнаем сколько кислорода требуется для сжигания метана. 6 г xл CH4 + O2 =====>CO2(стрелка вверх)+ H2O M=16г/моль Vm=22,4 л/моль m=16 г V=22,4л Составим пропорцию 6/16=x/22,4 Выводим что x= 6*22,4/16= 8,4 л 4 г х л H2 + O2 ======>2H2O M=2г/моль Vm=22,4л/моль m= 2г V=22,4 л Составим пропорцию 4/2=x/22,4 Следовательно x=4*22,4/2=44,8 л Общий объем кислорода = 44,8 л+ 8,4 л= 53,2 л. Ответ:53,2 л. P.S.Надеюсь правильно поняла задачу.