Визначте об'єм кисню, масу його (н.у.), добутого з калій перманг анату масою 23,7 г при об'ємній частці виходу 0,85.

Гость: Гость:

23,7 г х л 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2 316 г 22,4 л 1. Знайдемо теоретичний об'єм кисню: при розкладанні 316 г перманганату виділиться 22,4 л кисню,а при -- // -- 23,7 г______________________х л, звідки х=23,7*22,4/316=1,68 л 2. Тепер достатньо цей об'єм помножити на вихід продукту: 1,68 л - це 100%,а у л________85%, звідки у=1,68*85/100=1,428 л або Vпрактичний=Vтеоретичний*вихід продукту=1,68*0,85=1,428 л(вибирай будь-який варіант,але це вже відповідь)