Визначте об'єм кисню, масу його (н.у.), добутого з калій перманг анату масою 23,7 г при об'ємній частці виходу 0,85.

Химия
Визначте об'єм кисню, масу його (н.у.), добутого з калій перманг анату масою 23,7 г при об'ємній частці виходу 0,85.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 23,7 г                                  х л 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2  316 г                                   22,4 л 1. Знайдемо теоретичний об'єм кисню:  при розкладанні 316 г перманганату виділиться 22,4 л кисню,а  при  --  //  --      23,7 г______________________х л, звідки х=23,7*22,4/316=1,68 л 2. Тепер достатньо цей об'єм помножити на вихід продукту:  1,68 л - це 100%,а  у л________85%, звідки  у=1,68*85/100=1,428 л або Vпрактичний=Vтеоретичний*вихід продукту=1,68*0,85=1,428 л(вибирай будь-який варіант,але це вже відповідь)
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