подбери однокоренные слово с раделительным ъ или ьзнаком.ненастный
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подбери однокоренные слово с раделительным ъ или ьзнаком.ненастный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
однокоренное слово ненастье - ненастный
Гость:
ненастный -образовано от однокоренного слова ненастье.
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