Найдите сопротивление R двухпроводного алюминиевого провода, длина которого l=10 м, а радиус поперочного сечения r=1,0 мм.
Физика
Найдите сопротивление R двухпроводного алюминиевого провода, длина которого l=10 м, а радиус поперочного сечения r=1,0 мм.
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R=ρ*L/S R=0.028*20/3.14≈0.18 ОМ
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