Найдите сопротивление R двухпроводного алюминиевого провода, длина которого l=10 м, а радиус поперочного сечения r=1,0 мм.

Физика

Найдите сопротивление R двухпроводного алюминиевого провода, длина которого l=10 м, а радиус поперочного сечения r=1,0 мм.

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