пояснити вислів; бігає зором, уява малює, мов на сто коней посадили
Музыка
пояснити вислів; бігає зором, уява малює, мов на сто коней посадили
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
соромиться дивитися в очі; боїться, що здогадаються про брехню. мріяти; уявляти те, чого нема дуже швидко
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