пояснити вислів; бігає зором, уява малює, мов на сто коней посадили

Музыка
пояснити вислів; бігає зором, уява малює, мов на сто коней посадили
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
соромиться дивитися в очі;  боїться, що здогадаються про брехню. мріяти;  уявляти те, чого нема дуже швидко    
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