В 300 г морской воды содержиться 9 г солей. вычислите массовую долю солей в этом образце морской воды.
Химия
В 300 г морской воды содержиться 9 г солей. вычислите массовую долю солей в этом образце морской воды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула w( греческая буква омега)=m(в-ва)*100%/m(р-ра) w=9 г *100 %/300 г= 3%. Ответ:3%
Гость:
W=m(в-ва)*100%m(р-ра) w=9r*100%300r=3%
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