Печь (ник) вода(ник) груз (чик) подметать (шик) писать (тель) трактор (ист) летать (чик) водить (тель) печатать (ник) форма (щик) дрессировать (щик) сказка (ник) вербовать (щик) прицеплять (щик) бунтарь (щик) испытать (тель) По...
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Печь (ник) вода(ник) груз (чик) подметать (шик) писать (тель) трактор (ист) летать (чик) водить (тель) печатать (ник) форма (щик) дрессировать (щик) сказка (ник) вербовать (щик) прицеплять (щик) бунтарь (щик) испытать (тель) Подбери к данным словам однокоренные. Используй указанные суффиксы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печник,водник,грузчик,подметальщик,писатель,тракторист,летчик,водитель,печатник,формовщик,дрессировщик,сказочник,вербовщик,прицепщик,бунтарщик,испытатель. Вроде так.
Гость:
Печник ,водник, грузчик, подметальщик, писатель, тракторист,лётчик, водитель, печатник, формовщик, дрессировщик, сказочник, вербовщик, прицепщик, бунтарщик, испытатель.
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