Образ хлестакова .. ревизор
Литература
Образ хлестакова .. ревизор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иван Александрович Хлестаков-чиновник из Петербурга-тоненький , худенький Глупый, врун, пустослов из него ложь и хвастовство так и хлещет Говорит и действует без всякого соображения ничтожный человек. Даже пустые люди называют его пустейшим ,ничтожный человек. Основная характерная черта Хлестакова – «стремление сыграть роль хоть одним вершком повыше той, что ему назначена». Он – человек своих желаний. Наиболее важное из них – желание покрасоваться. Хлестаков – весьма артистичная и пылкая натура, мот и хвастун с нелепыми претензиями к жизни Он беден и не способен работать так, чтобы обеспечить себе хотя бы сносное существование. Он глубоко недоволен своей жизнью, даже подсознательно презирает себя. Но пустота и глупость не позволяют ему осмыслить свои беды, попытаться изменить жизнь. У Хлестакова необыкновенная приспособляемость: весь строй его чувств, психики легко и непроизвольно перестраивается под влиянием места и времени .
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